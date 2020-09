Die Anlagerendite des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt über zwölf Monate berechnet auf 8.31% (7.06% per 30.6.2019).Zürich - Die Anlagerendite des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt über zwölf Monate berechnet auf 8.31% (7.06% per 30.6.2019). Per 30. Juni 2020 erhöhen sich die Mietzinseinnahmen um 32.75% und der realisierte Erfolg um 20.1% gegenüber dem 30. Juni 2019. Die Eigenkapitalrendite (ROE) steigt ebenfalls auf 7.54% an (6.03% per 30.6.2019). Der Nettoinventarwert beläuft sich per 30.

