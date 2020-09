Die Einkaufsmanager in der Schweiz blicken optimistischer auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung.Zürich - Die Einkaufsmanager in der Schweiz blicken optimistischer auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung. Nachdem der Dienstleistungssektor bereits im Vormonat eine Rückkehr in den Wachstumsbereich angedeutet hat, stehen nun auch in der Industrie die Zeichen auf Expansion. Der für die Industrie berechnete Einkaufsmanager-Index (PMI) stieg nämlich im August saisonbereinigt auf 51...

Den vollständigen Artikel lesen ...