Die Arbeitslosenquote liegt in Deutschland im Jahresvergleich spürbar höher, doch das grosse Debakel blieb bislang aus.Deutschland: Kurzarbeit übertüncht angespannte Lage Vaduz - Die Arbeitslosenquote in Deutschland verharrt im August saisonbereinigt bei 6.4 %. Die Zahl der Arbeitslosen fällt saisonbereinigt um 9'000 Personen. Die Corona-Pandemie hat am deutschen Arbeitsmarkt Schaden hinterlassen. Die Arbeitslosenquote liegt im Jahresvergleich spürbar höher, doch das grosse Debakel blieb bislang aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...