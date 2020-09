Der Energieversorger Erdgas Südwest baut auf einem Baggersee in Leimersheim zwei schwimmende Photovoltaik-Anlagen. Den Strom nimmt in Teilen das örtliche Kieswerk ab. Erdgas Südwest realisiert schwimmende Photovoltaik für ein Kieswerk in Leimersheim. Wie der Versorger mitteilte, sei es sein bislang größtes Projekt dieser Art. Innerhalb von 14 Tagen entstehe damit auf einem Baggersee in Leimersheim mit ca. 14.000 Quadratmetern und insgesamt etwa 1,5 Megawatt Spitzenleistung (MWpeak) zwei schwimmende ...

