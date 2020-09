Die IT-Dienstleisterin Centris AG mit Sitz in Solothurn baut ihr Leistungsangebot für Schweizer Kranken- und Unfallversicherer mit weiteren digitalen Lösungen aus.Solothurn - Seit dem 30. Juni prüft und verarbeitet das Versicherungsunternehmen ÖKK aus Landquart alle Rechnungen und Belege mithilfe der Adcubum-Software E-Claim Plus. Die Solothurner IT-Dienstleisterin Centris AG hat den Service in ihre Branchenlösung Swiss Health Plattform (SHP) integriert und ÖKK als ersten Kunden angebunden. Mit der Integration von E-Claim Plus in die SHP unterstützt die...

