Der Brexit Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, klang am Mittwoch optimistisch, da er sagte, dass man die schwierigen Brexit Übergangsgespräche mit Geduld und Entschlossenheit fortsetzen werde. Mehr wurde darüber nicht berichtet. Zuvor war Barnier am Dienstag in London mit seinem britischen Amtskollegen David Frost zu informellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...