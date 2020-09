Nach der Verschiebung des Marketing Tages auf den 29. Juni 2021 hat der Vorstand des Swiss Marketing Forums auch die Verschiebung für das am 10. November 2020 stattfindende Sales Power Forum beschlossen.Zürich - Nach der Verschiebung des Marketing Tages auf den 29. Juni 2021 hat der Vorstand des Swiss Marketing Forums auch die Verschiebung für das am 10. November 2020 stattfindende Sales Power Forum beschlossen. "Wir sind überzeugt, dass die Zeit für einen Face-to-Face-Event dieser Grössenordnung noch nicht reif ist. Die Unsicherheit in der Gesellschaft ist nach wie vor gross. Keiner weiss...

