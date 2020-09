Der EuroStoxx50 legt am Mittag um 2,30 Prozent auf 3352,89 Punkte zu.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einem freundlichen Handelsstart deutlich zugelegt. Damit folgten sie der freundlichen Entwicklung an den US-Handelsplätzen - vor allem die technologielastige Nasdaq-Börse eilt von Rekord zu Rekord. Ausserdem hoffen die Anleger auf positive Nachrichten von der US-Wirtschaft. Am Nachmittag steht der monatliche Bericht des...

Den vollständigen Artikel lesen ...