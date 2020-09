New York - Die US-Schauspielerin Cynthia Nixon hofft, dass Joe Biden die US-Wahl im November gewinnt. "Wenn uns irgendetwas daran liegt, dass wir am Leben bleiben, müssen wir Donald Trump abwählen", sagte sie dem "Zeitmagazin".



Die 54-jährige Schauspielerin, die selbst politisch aktiv ist und vor zwei Jahren für das Gouverneursamt im Bundesstaat New York kandidierte, war bisher Unterstützerin des linken Demokraten Bernie Sanders. Die tiefe Spaltung im Land hält sie für unüberwindbar: "Ich habe kein Interesse daran, das Land zu einen. Ich habe ein Interesse daran, dass unser Land Menschen eine Stimme gibt, die bisher keine hatten. Ich habe ein Interesse daran, Menschen in politische Ämter zu wählen, die die Wahrheit darüber aussprechen, wie ungleich dieses Land ist und wie sehr es von großen Konzernen und Superreichen kontrolliert wird."

