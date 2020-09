Gerade einmal knapp über 100'000 Besucher verzeichnete das Jungfraujoch in den ersten sechs Monaten.Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe ist wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in ihrer Geschichte in die roten Zahlen abgerutscht. Die Fallhöhe war dabei gross, zumal in den letzten Jahren regelmässig neue Rekordmarken gesetzt worden waren. Im ersten Semester lag der Verkehrsertrag bei 35 Millionen Franken - im Vorjahresvergleich ist das weniger als die Hälfte. Das vorzeitige Ende der...

Den vollständigen Artikel lesen ...