Ab 1. Oktober sind in der Schweiz Grossanlässe mit über tausend Personen wieder erlaubt. In Absprache mit Kantonen und Verbänden hat der Bundesrat am Mittwoch strenge Auflagen festgelegt.Bern - Grossanlässe mit über tausend Personen sind in der Schweiz ab 1. Oktober wieder erlaubt. Es gelten jedoch strenge Auflagen. In Absprache mit Kantonen und Verbänden hat der Bundesrat am Mittwoch die Regeln festgelegt. Diese gelten für die ganze Schweiz, berücksichtigen jedoch die Lage vor Ort: Sportanlässe, kulturelle Veranstaltungen, Kongresse und andere Veranstaltungen werden bewilligt...

Den vollständigen Artikel lesen ...