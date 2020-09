Auch am Mittwoch macht die Jagd der Anleger auf Tech-Schwergewichte wie Apple, Amazon und die Google-Holding Alphabet keine Pause.New York - Kaum ein Tag an den US-Börsen ohne neue Rekorde. Auch am Mittwoch macht die Jagd der Anleger auf Tech-Schwergewichte wie Amazon und die Google-Holding Alphabet keine Pause. Der technologielastige Nasdaq 100 , aber auch der marktbreite S&P 500 legten im frühen Handel auf ihre Höchstkurse vom Vortag noch eine Schippe drauf. Der Nasdaq 100 stieg um 0,23 Prozent auf 12 322 Punkte, der S&

Den vollständigen Artikel lesen ...