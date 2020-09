Berlin - In der NRW-Bevölkerung stoßen weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf großen Rückhalt. So unterstützen fast neun von zehn Bürgern (87 Prozent) eine Absage von Karnevalsfeiern, ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest für den "NRW-Trend" im Auftrag des WDR. Eine Begrenzung der Gästezahl bei privaten Feiern fänden 71 Prozent richtig, ebenso wie eine Absage von Weihnachtsmärkten.



Drei Viertel der Wahlberechtigen (77 Prozent) sind der Ansicht, dass Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten von den Reisenden selbst bezahlt werden sollten. Für den NRW-Trend befragte Infratest zwischen dem 24. und 29. August 1.002 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de