Die Auftragseingänge der Industrie in den USA stiegen im Juli stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index klettert weiter nach oben in Richtung 93,00 - Die Auftragseingänge der Industrie in den USA stiegen im Juli um 27,8 Milliarden Dollar oder 6,4% auf 466,1 Milliarden Dollar, wie die am Mittwoch vom US Census Bureau veröffentlichten Daten zeigten. ...

