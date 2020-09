Berlin - Das Robert-Koch-Institut hat die autonome Gemeinschaft der Kanarischen Inseln zusätzlich zum Rest Spaniens zum Corona-Risikogebiet erklärt. Das geht aus der Auflistung der Ausweisungen internationaler Risikogebiete des RKI hervor, die am Mittwochabend aktualisiert wurde.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hatte bereits im Vorfeld einen solchen Schritt gefordert: "Der Trend ist eindeutig: Die Infektionszahlen auf den Kanarischen Inseln liegen seit Tagen stabil über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche", hatte Lauterbach dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gesagt. Deshalb müsse die Bundesregierung aus seiner Sicht auch die Kanaren als Risikogebiet einstufen. Spanien gilt bereits seit dem 14. August als Risikogebiet, die kanarischen Inseln waren aber bisher ausgenommen gewesen. Mittlerweile sind die Infektionszahlen dort allerdings höher als in vielen Gebieten auf dem spanischen Festland oder auf den Balearen.

