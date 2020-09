Die Wall Street ist erneut freundlich in den Handelstag gestartet - Die Technologieaktien legen kräftig zu - Die defensiven Sektoren des S&P 500 handeln im Minus - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Mittwoch deutlich höher, da die Risikoströme weiterhin die Finanzmärkte dominieren. Der S&P-500-Index erreichte zur Eröffnungsglocke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...