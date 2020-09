Erst am Dienstag war der Euro erstmals seit gut zwei Jahren über die Marke von 1,20 Dollar gestiegen.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1800 US-Dollar. Sie kostete damit einen halben Cent weniger als in der Nacht zuvor. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0780 ebenfalls etwas schwächer als am Vorabend. Ein Dollar kostet derweil unverändert 0,9130 Franken. Erst am Dienstag war der Euro erstmals seit gut zwei...

