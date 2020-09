Die US-Warenhandelsbilanz belief sich im Juli auf -63,6 Milliarden US-Dollar - Der US-Dollar-Index sinkt unter 93,00, aber er bleibt im grünen Bereich - Das internationale Handelsdefizit der Vereinigten Staaten stieg im Juli um 10,1 Milliarden Dollar auf 63,6 Milliarden Dollar, wie die am Donnerstag gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Bureau ...

