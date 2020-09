Um eine teure Zählerumrüstung zu vermeiden, schlägt die Berliner Denkfabrik vor, für den Betrieb von kleinen Photovoltaik-Anlagen nach Auslaufen der Förderung das bestehende System von Standardlastprofilen um ein Solarstrom-Prosumer-Standardlastprofil zu ergänzen. Bei komplexen Anwendungsfällen stößt das Prinzip jedoch an seine Grenzen.Einen weiteren Lösungsansatz, um speziell private Photovoltaik-Dachanlagen nach Auslaufen der EEG-Einspeisevergütung wirtschaftlich weiterbetreiben zu könne, hat am Donnerstag Agora Energiewende vorgelegt. In der Studie "Wie weiter nach der EEG-Förderung? Solaranlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...