Während die Kurse an der Nasdaq am Donnerstag nach einer wochenlangen Rally in die Tiefe rauschten, konnte sich der Dow Jones in etwa auf dem jüngsten Niveau behaupten.New York - Zweigeteiltes Bild am US-Aktienmarkt: Während die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag nach einer wochenlangen Rally in die Tiefe rauschten, konnte sich der Dow Jones Industrial in etwa auf dem jüngsten Niveau behaupten. Im frühen Handel schaffte der bekannteste amerikanische Aktienindex ein Plus von 0,05 Prozent auf 29'113,95 Punkte. Damit knüpfte er an den starken Vortag...

