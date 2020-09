In einer Pilotphase wurden bereits erste Mengen des Pyrolyseöls erfolgreich in der Verbundproduktion der BASF in Ludwigshafen eingesetzt. Die Vereinbarung ist Teil des Projekts Chemcycling, das BASF im Jahr 2018 begonnen hat und sich auf die chemische Verwertung von Post-Consumer-Kunststoffabfällen im industriellen Maßstab konzentriert. Seit 2020 sind erste kommerzielle Produkte auf dem Markt. Das Schwerpunkt des Projekts bleibt die Verwendung von gemischten Kunststoffabfällen, die sonst auf Deponien oder in der Verbrennung enden würden. Darüber hinaus sieht der Chemiekonzern die Chance, die Recyclingraten von Pyrolyseöl aus Altreifen zu erhöhen. "Bislang gab es keine Technologie, ...

