Zum neuen Saisonstart im September hat sich in der Gemüseproduktion Zorbau GmbH sehr viel getan. Die Erweiterung der Anbaufläche an das seit 2018 bestehende Gewächshaus konnte erfolgreich in Betrieb genommen werden. Die installierten LED-Lampen garantieren auf Grund des gewählten Lichtspektrums und der hohen Lichtmengen maximalen Geschmack und gleichbleibend hohe...

Den vollständigen Artikel lesen ...