Nach einem freundlichen Start machten die Investoren am Donnerstagnachmittag Kasse und nahmen Gewinne mit.Zürich - Die fallende Wall Street hat am Donnerstag die Schweizer Börse mit in die Tiefe gezogen. Nach einem freundlichen Start machten die Investoren am Nachmittag Kasse und nahmen Gewinne mit. Besonders Aktien, die an den beiden Vortagen gut gelaufen waren, mussten Federn lassen. In den letzten Handelsminuten weitete sich Talfahrt zu einem Absturz aus. Damit war die Schweizer Börse aber nicht...

