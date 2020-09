Die grössten Börsen Europas haben am Donnerstag nach starkem Auftakt ihre Gewinne am Nachmittag abgegeben und klar tiefer geschlossen.Paris / London - Die grössten Börsen Europas haben am Donnerstag nach starkem Auftakt ihre Gewinne am Nachmittag abgegeben und klar tiefer geschlossen. Grund war der Kurssturz am New Yorker Aktienmarkt, wo insbesondere an der technologielastigen Nasdaq-Börse der Aktien-Boom der vergangenen Monate mit zuletzt immer neuen Rekorden jäh gestoppt wurde. Für viele Marktteilnehmer kommt dies nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...