Die sechste Ausgabe des FFL stand unter dem Titel "The Future of Finance" und widmete sich den Herausforderungen für Finanzdienstleister in Corona-Zeiten.Vaduz - Top-Referenten wie der ehemalige deutsche Vizekanzler Joschka Fischer, Julius-Bär-Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher und SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler haben am sechsten Finance Forum Liechtenstein die aktuelle Situation der Finanzbranche beleuchtet. Das Finance Forum Liechtenstein ist die bekannteste Dialog- und Imageplattform für den Finanzplatz Liechtenstein.

