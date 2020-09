Er tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Heinz Karrer an, der das Präsidium Ende September nach sieben Jahren abgibt.Zürich - Der Vorstand von economiesuisse hat Christoph Mäder einstimmig zum neuen Präsidenten des Wirtschaftsdachverbands gewählt. Christoph Mäder tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Heinz Karrer an, der das Präsidium Ende September nach sieben Jahren abgibt. Zudem hat die Mitgliederversammlung sieben neue Vorstandsmitglieder gewählt. Schliesslich heisst economiesuisse ein neues Mitglied im...

Den vollständigen Artikel lesen ...