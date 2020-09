60 Unternehmer-Persönlichkeiten von Schweizer Firmen haben sich 2020 dem Wettbewerb gestellt. Die unabhängige Jury hat sich auf 15 Finalisten festgelegt.Zürich - EY hat die Finalistinnen und Finalisten der 23. Ausgabe des Wettbewerbs EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz präsentiert. 60 Unternehmer-Persönlichkeiten von Schweizer Firmen haben sich 2020 dem Wettbewerb gestellt. Die unabhängige Jury hat sich auf 15 Finalisten festgelegt; sie machen das Rennen zum «Entrepreneur Of The Year 2020» in vier Kategorien unter sich aus.

