Der TÜV Süd will sich der grünen Wasserstoffwirtschaft als technischer Partner empfehlen. Der Verein bündelt dafür seine Aktivitäten und bietet Informationen an. Der TÜV Süd positioniert sich für den wachsenden Markt von grünen Wasserstoff. Denn Wasserstoff biete ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten für eine grüne Zukunft wie der technische Überwachungsverein mitteilte. "Für die Umsetzung der Energiewende und die Erfüllung der Klimaziele wird Wasserstoff als Energieträger eine entscheidende ...

