Halle (Saale) - Auf der L178 bei Frankleben in Sachsen-Anhalt sind am Freitagmorgen zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Hier stieß gegen 6:50 Uhr ein Lkw frontal mit einem Pkw zusammen, berichtete die "Mitteldeutsche Zeitung".



Die beiden Insassen des Pkws wurden daraufhin eingeklemmt. Sie konnten durch die Mitarbeiter des Rettungsteams zwar zunächst geborgen werden, verstarben allerdings noch am Unfallort. Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Halle (Saale) leitete Ermittlungen ein.

