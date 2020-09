Das Fraunhofer ISE sieht in der Tandem-Photovoltaik einen Schwerpunkt der Photovoltaik-Forschung. So lassen sich höhere Wirkungsgrade bei niedrigeren Kosten erzielen. Das Institut präsentiert Ergebnisse auf der EUPVSEC. Das Fraunhofer ISE präsentiert sich mit der Tandem-Photovoltaik als Schwerpunkt auf der EUPVSEC. Wie das Institut mitteilte, sei die Effizienzsteigerung und Kostenminimierung schon immer eine Hauptmotivation in der Solarzellenforschung gewesen. Da der Wirkungsgrad der herkömmlichen ...

