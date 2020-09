Bis zu 15 Prozent aller Erneuerbaren-Projekte in Europa könnten durch die Corona-Pandemie verzögert oder annulliert werden, warnt McKinsey. Die Unternehmensberatung weist in ihrem aktuellen Energiewende-Index wachsende Probleme aus.Dem aktuellen Energiewende-Index der Unternehmensberatung McKinsey zufolge verschärft die Corona-Krise in Deutschland die Probleme bei der Energiewende. Vor allem der Ausbau der Netze und der Windkraft kommen demnach nicht voran, zudem gehe die Zahl der Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien zurück. "Bis zu 15 Prozent aller Erneuerbare-Energien-Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...