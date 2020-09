Die Reproduktionszahl liegt knapp unter 1. Damit findet kein exponentielles Wachstum statt. Auch bei den Hospitalisationen und Todesfällen ist die Lage stabil.Bern - Erstmals seit Mitte April hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag über 400 neue Corona-Fälle an einem Tag gemeldet. Stefan Kuster vom BAG zeigte sich trotz des Anstiegs nicht beunruhigt über den Anstieg. Die Reproduktionszahl liege knapp unter 1, sagte der Leiter übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag vor den Medien in Bern.

