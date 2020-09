Baden-Baden - Die US-Metalband Metallica steht mit ihrem Album "S&M 2" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Bei den offiziellen deutschen Single-Charts klettert "Unterwegs" von KitschKireg und Jamule von Platz vier auf Rang eins. Dahinter klettern Jawsh 685 und Jason Derulo mit "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" von der Vier auf die Zwei. Auf Platz drei rutscht "Frühstück in Paris" von Capital Bra und Cro, die in der Vorwoche noch Platz eins belegten. Bei den Album-Charts belegt "Wellenbrecher" von Unantastbar neu Rang zwei.



Auch auf Platz drei stieg eine Neuerscheinung ein: das Album "Rookery" der deutschen Indie-Pop-Band Giant Rooks. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

