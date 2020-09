"Die Lage am US-Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Denn auch im verarbeitenden Gewerbe kommt die Erholung bei der Anzahl der Beschäftigten nur zögerlich voran."Ausserhalb des Landwirtschaftssektors sind in den USA im August 1.371 Mio. neue Stellen geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote sinkt von 10.2 % auf 8.4 %. Auf den ersten Blick sieht der Jobaufbau gut aus. Die Unternehmen rekrutieren nach Beendigung der restriktiven Eindämmungsmassnahmen wieder Arbeitskräfte. Das ist erfreulich. Die konsumlastige US-Wirtschaft ist in besonderem Masse auf Menschen...

