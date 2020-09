Das Bundesland will zusätzliche 50 Millionen Euro für erneuerbare Energien, Klimaschutz und eine moderne Energieinfrastruktur bereit stellen. Davon sollen 14 Millionen Euro in die Solaroffensive fließen.Die rheinland-pfälzische Energieministerin Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen) hat betont, dass das Corona-Konjunkturprogramm effizient und zielgerichtet dafür genutzt werden müsse, die Energiewende zu gestalten. Daher will das Bundesland der Ministerin zufolge in den kommenden Jahre das Corona-Konjunkturpaket mit weiteren 50 Millionen Euro für erneuerbare Energien, Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung ...

