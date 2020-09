"Wir waren von Anfang an der Meinung, dass wir eine Beziehung anstreben, die unsere Souveränität respektiert und in deren Mittelpunkt ein Freihandelsabkommen steht, ähnlich dem, das die EU mit Kanada hat", sagte eine britische Quelle, die mit den Brexit-Verhandlungen vertraut ist, am Freitag gegenüber Reuters. Die Quelle merkte weiter an, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...