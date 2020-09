Berlin - CSU-Chef Markus Söder ist weiterhin der mögliche Kanzlerkandidat mit den besten Zustimmungswerten in der Bevölkerung. Wenn die Deutschen ihren Bundeskanzler heute direkt wählen könnten, läge Söder derzeit mit einem Vorsprung von 20 Prozentpunkten vorne, so eine Forsa-Umfrage für das "Trendbarometer" der RTL-Mediengruppe.



37 Prozent würden sich für den CSU-Chef, jeweils 17 Prozent für Olaf Scholz (SPD) oder Robert Habeck (Grüne) entscheiden. 29 Prozent würden keinen der drei wählen. Weiteres Ergebnis der Umfrage: In der Coronakrise haben CDU/CSU stark an Vertrauen gewonnen. 44 Prozent der Bürger trauen der Union im August 2020 am ehesten zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden.



Schon seit Jahresanfang trauen der SPD dagegen weniger als ein Zehntel der Bürger (aktuell: 7 Prozent) zu, dass sie die Probleme des Landes bewältigt. Die Daten wurden von Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 31. August bis 4. September 2020 erhoben. Datenbasis: 2.503 Befragte.

