Im März hat mich eine Bekannte angerufen. Sie hat ein üppiges Depot und will in ein paar Jahren in den Ruhestand gehen. Sie war wegen Corona besorgt. Arbeitskollegen hatten ihr Depot aus "Sicherheitsgründen" in Cash umgeschichtet. Raus aus Aktien, rein in Sicherheit machten etliche in ihrem Betrieb. Ich riet ihr, gelassen zu bleiben. "Behalte deine ...

Der Beitrag Angst vorm Absturz: Warum Anleger scheitern erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...