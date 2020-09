In den letzten Jahren ist Rucola in der Beliebtheit der Verbraucher stark gestiegen. Die rheinischen Gemüseerzeuger bieten Rucola aus dem Freiland von Mai bis November an. Die scharfen Blätter werden vor allem in der italienischen Küche verwendet. Aber was heute als mediterranes Kraut verzehrt wird, wurde schon vor Jahrhunderten in Mitteleuropa als "Rauke" gesammelt und...

Den vollständigen Artikel lesen ...