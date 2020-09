Zu Beginn der neuen Handelswoche wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1835 US-Dollar gehandelt.Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Zu Beginn der neuen Handelswoche wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1835 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Der Euro legte zum Franken wieder etwas zu. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am frühen Morgen bei 1,0820 nach 1,0810 am Freitagabend. Das USD/CHF-Währungspaar wurde ebenfalls etwas...

Den vollständigen Artikel lesen ...