Pejic leitet aktuell die Group Human Resources von Clariant.Bern - Der Verwaltungsrat von Swisscom hat Klementina Pejic zur neuen Leiterin Human Resources und Mitglied der Konzernleitung von Swisscom gewählt. Pejic leitet aktuell die Group Human Resources von Clariant und wird die neue Funktion bei Swisscom am 1. Februar 2021 von Hans C. Werner übernehmen. Klementina Pejic (1974) verfügt über rund 19 Jahre nationale wie auch internationale Erfahrung in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...