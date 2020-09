Der EUR/USD Tageschart zeigt die Erschöpfung der Verkäufer unter 1,18. - Die unmittelbare Hürde ist die 1,1865, gefolgt von der 1,20 - Der EUR/USD wird während der asiatischen Sitzung am Montag seitwärts bei 1,1837 gehandelt. Das Paar erzeugte am Freitag zum zweiten Tag in Folge eine Long-Tailed Candle, die das Scheitern der Baisse unter der psychologischen ...

