Das Geschäft verläuft laut Händlern allerdings mit unterdurchschnittlichen Umsätzen.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Montag auf breiter Front fester. Angeführt von Aktien zyklischer Firmen macht der Markt die Vorwochenverluste mehr als wett. Das Geschäft verläuft laut Händlern allerdings mit unterdurchschnittlichen Umsätzen. Auslöser der Aufwärtsbewegung sind erfreuliche Konjunkturzahlen und die Erholung an den US-Börsen, die sich am Freitag im späten US-Handel noch...

