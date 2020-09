Darüber hinaus stellt sie einen detaillierten Überblick über die Größenordnung des Energiebedarfs und der Anzahl der Kältesysteme der einzelnen Einsatzgebiete vor. Hierbei vergleicht die Studie das Jahr 2017 mit 2009, dem Basisjahr der Vorläuferstudie.

Der Bestand an Kältesystemen hat sich bis 2017 auf mehr als 144 Millionen Stück erhöht. Dies entspricht einem Anstieg um 16 % gegenüber 2009. Jedoch stieg in diesem Zeitraum deren Endenergiebedarf in Deutschland um nur 6 % auf 87 Terawattstunden (TWh), trotz der Zunahme an Kältesystemen. 84 % dieses Energiebedarfs wurden durch Strom gedeckt. Entsprechend entfielen 14 % des deutschen Stromverbrauchs auf kältetechnische Anwendungen. Zusammen mit deren nicht-elektrischen Systemen entfiel 2017 somit ein Anteil ...

