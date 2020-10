Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist für die Klimabilanz besser als die Nuklearenergie. Das gilt insbesondere für Schwellenländer wie eine Studie von Wirtschaftswissenschaftlern aus UK und Deutschland zeigt. Erneuerbare Energien sparen der Welt mehr CO2 als Atomenergie. Das legt eine Analyse der University of Sussex Business School und der International School of Management (ISM) nahe. Länder, die CO2-Emissionen so schnell, substanziell und kostensparend wie möglich reduzieren möchten, sollten ...

