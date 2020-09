Die BürgerEnergie Nord eG will in Mieter- und Gewerbestromprojekte investieren. Das Geschäftsmodell der Genossenschaft: Photovoltaik-Anlagen installieren und den Solarstrom an MieterInnen, Kommunen, Institutionen und Gewerbetreibende verkaufen. Sonne gab es satt in diesem Sommer. In Zukunft werden sich die Menschen in Norddeutschland nicht nur darüber freuen, weil es Urlaubsgefühle weckt, sondern darüber hinaus auch ihre Stromkosten senkt. Denn die BürgerEnergie Nord eG (BEN) hat ihre Arbeit aufgenommen ...

