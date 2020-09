Es ist Teil der Neuausrichtung der RWE-Tochter. Belectric will sich künftig komplett auf die Rolle des Generalunternehmers und Systemintegrators für Photovoltaik-Anlagen konzentrieren.Belectric hat seine Tochtergesellschaft Jurchen Technology an de Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital verkauft. Dies sei im Zuge der strategischen Neuausrichtung der RWE-Tochter erfolgt, hieß es am Montag. Die Herstellung von Komponenten wie DC-Kabel und mechanische Teile der Unterkonstruktionen sei nicht länger Kerngeschäft für Belectric. Die RWE-Tochter werde sich künftig ganz auf die Rolle als Generalunternehmer ...

