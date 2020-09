"Wir beobachten eine Lücke bei der digitalen Kompetenz in vielen Unternehmen und diese Lücke muss ein CIO aktiv füllen."Die IT-Welt ist im Umbruch. Längerfristige Entwicklungen wie die digitale Transformation, Technologien wie Machine Learning, KI und Big Data, aber auch unvorhersehbare Ereignisse wie zuletzt die Covid-19-Pandemie sorgen für Umwälzungen in der IT. Ändert sich dadurch auch die Rolle der CIOs? Definitiv Ja! Die Geschäftswelt verändert sich so schnell wie nie zuvor und viele der aktuellen Trends sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...