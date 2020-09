Düsseldorf - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert die Beschleunigung von Planungsprozessen in Deutschland. "Wir müssen unnötige Bürokratien und Hemmnisse abbauen, Planungs-, aber auch Genehmigungsverfahren verschlanken und beschleunigen", sagte der CDU-Vorsitzkandidat dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Dabei setze er auf einen parteiübergreifenden Konsens. "Ohne schnellere Planung bekommen wir die Energiewende und den Strukturwandel im rheinischen Revier nicht hin. Wenn zum Beispiel innerhalb Deutschlands Inlandsflüge reduziert werden sollen, brauchen wir schnellere Bahntrassen in alle Richtungen. Sonst wird niemand umsteigen", sagte Laschet.



Da die Planungen im Verkehrsbereich in die Zuständigkeit des Bundes fielen, seien dort "Entfesselungspakte" nötig, um Bürokratie abzubauen und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen.

