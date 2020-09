Der EUR/JPY befindet sich in einer Abwärtskorrektur von den jüngsten 2020 Hochs - Unmittelbar darunter befindet sich eine Unterstützung bei 124,40 - Der EUR/JPY scheint in der Mitte der 125,00 zu konsolidieren, nach dem in der vergangenen Woche der Verkaufsdruck knapp über 127,00 einsetzte. Die gegenwärtige Abwärtsbewegung sollte nur als Korrektur ...

